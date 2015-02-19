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293 مرشحًا بالقليوبية من بينهم 9 سيدات بعد غلق باب الترشح

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293 مرشحًا بالقليوبية من بينهم 9 سيدات بعد غلق باب الترشح 293 مرشحًا بالقليوبية من بينهم 9 سيدات بعد غلق باب الترشح
أغلقت لجنة تلقى طلبات المرشحين للبرلمان بمحكمة بنها الابتدائية بمحافظة القليوبية أبوابها اليوم، ليصل مجموع المرشحين المتقدمين بأوراقهم 293 مرشحًا بينهم 9 من السيدات، يتنافسون عبر 12 دائرة انتخابية بعد استحداث دائرة جديدة وهى الخصوص.

وقال مصدر قضائى، إن عدد المرشحين من الأحزاب المختلفة لم يتخط الـ45 مرشحًا ممثلين عن أحزاب المؤتمر والوفد وحماة الوطن ومستقبل وطن، فيما كان الأكثر حضورا هم رموز الحزب الوطنى المنحل والمرشحون السابقون الذين تقدموا بطلبات لخوض انتخابات البرلمان ومنهم الدكتور محمد الفيومى أمين الحزب الوطنى ورئيس المجلس المحلى للمحافظة المنحل، والدكتور على شمس الدين عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل ورئيس جامعة بنها،
>وجاء أبرز المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات المخرج السينمائى خالد يوسف، والدكتور ياسر الهضيبى مساعد رئيس الوفد، وجمال العربى وزير التعليم الأسبق، ومحمود بدر عن قائمة القاهرة، ومحمد المغربى.

بالاضافة إلى عدد من رجال الأعمال ومنهم زكريا فتحى عثمان بدائرة قسم أول شبرا، وعصام غالى بشرق شبرا، والدكتور صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر، وسامى عبد الوهاب أمين حزب الكرامة، واللواء محمد إبراهيم مدير الإنتربول السابق، ومحمد طنطاوى سكرتير عام القليوبية الأسبق.

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مصر 365