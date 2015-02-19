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البرد والأمطار تغلق المحلات وتوقف الطرق وتقطع الكهرباء بالقليوبية

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البرد والأمطار تغلق المحلات وتوقف الطرق وتقطع الكهرباء بالقليوبية البرد والأمطار تغلق المحلات وتوقف الطرق وتقطع الكهرباء بالقليوبية
ضربت موجة من الطقس السيء محافظة القليوبية، وحولت مياه الأمطار الغزيرة شوارع المحافظة إلى برك طينية، واضطرت المحلات لغلق أبوابها، وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى وطريق بنها المنصورة وبنها الزقازيق بسبب انعدام الرؤية وتكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

وشهد عدد من مدن المحافظة سقوط أمطار غزيرة وانعدام للرؤية بسبب الرياح المحملة بالأتربة على الطرق الرئيسية بالمحافظة، كما شهد عدد من المدن والقرى انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية.

وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة، وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت عدد من المحلات للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن الذين عزفوا عن الخروج، كما تسببت موجة الطقس السيئ فى انقطاع التيار الكهربى فى العديد من المناطق بمختلف أنحاء المحافظة؛ حيث انقطعت الكهرباء عن العديد من قرى المحافظة ومدنها، واضطرت شركة الكهرباء إلى قطع التيار الكهربائى عن عدد كبير من المناطق خوفًا من حدوث حرائق، وتم رفع حالة الطوارئ القصوى فى أرجاء المحافظة، و فى الوقت نفسه أعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ للتغلب على ما ستخلفه موجة الطقس السيئ .
>وأعلنت مديرية الصحة تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة تحسبا لوقوع مرورية على الطريق الزراعى والطرق السريعة الأخرى بنها القاهرة وبنها المنصورة وبنها الزقازيق، ووقوع حرائق بسبب التقلب المفاجئ فى الطقس، وكذلك الطوارئ بالمستشفيات العامة بالقليوبية بمختلف المراكز لاستقبال الحالات بسبب الطقس السيئ وحوادث الطرق، وأعلنت مديرية الأمن وإدارات الحماية المدنية حالة الطوارئ لمواجهة أى حوادث تنشأ عن الطقس السيئ.

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مصر 365