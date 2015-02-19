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محامى السويس: نؤيد القوات المسلحة فى أى عمل عسكرى يحمى مصر وحدودها

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محامى السويس: نؤيد القوات المسلحة فى أى عمل عسكرى يحمى مصر وحدودها محامى السويس: نؤيد القوات المسلحة فى أى عمل عسكرى يحمى مصر وحدودها
أثبتت نقابة المحامين بالسويس اليوم، الخميس، بمحضر إحدى الجلسات بمجمع المحاكم بيانًا أصدرته النقابة العامة بالقاهرة، وتم توزيعه بالمحافظة، ويشير البيان إلى أن محامى فى جميع الجمهورية يؤيدون القوات المسلحة فى أى تعامل عسكرى لحماية مصر وحدودها.

وأضاف البيان أن النقابة تدين واقعة قتل 21 مصريًا بدولة ليبيا على يد ما يسموا بتنظيم داعش الإرهابى.
>وتابع البيان أن الضربة الجوية التى قام بها نسور مصر فى ليبيا بعد ساعات من قتل المصريين أثلجت صدور الأمة العربية وشعب مصر، موضحين أن المصريين الوطنيين يقفون صفا واحدا وراء قواتهم المسلحة لحماية وطنهم داخليا وخارجيا.
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