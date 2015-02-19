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توقف حركة قطارات "الزقازيق- أبو حماد" بعد العثور على عبوة هيكلية

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توقف حركة قطارات "الزقازيق- أبو حماد" بعد العثور على عبوة هيكلية توقف حركة قطارات "الزقازيق- أبو حماد" بعد العثور على عبوة هيكلية
توقفت حركة القطارات "الزقازيق- أبو حماد" بمحافظة الشرقية، إثر تلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جسم غريب بجوار قضبان السكة الحديد بقرية السعدية بدائرة المركز.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء رفعت خضر، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية السعدية بأبو حماد بوجود جسم غريب بجوار قضبان السكة الحديد وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجسم عبارة عن عبوة هيكلية الهدف منها إثارة الرعب بين الأهالى.

تم تمشيط المنطقة للتأكد من خلوها من أى عبوات أخرى، وجار العمل على تسيير حركة القطارات والتى توقفت بخط الزقازيق أبو حماد، وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.
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مصر 365