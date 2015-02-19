ضبط اثنين من عناصر الإخوان لتحريضهما على العنف بإدفو شمال أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، بإشراف اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، من ضبط اثنين من المنتمين لعناصر الإخوان، لاتهامهما بالتحريض على العنف والاشتراك فى تظاهرات الجماعة.

وتمكنت الأجهزة من ضبط المتهم "أحمد.م.ع" 40 سنة، مدرس، ومقيم الرديسية قبلى بمركز إدفو، والمتهم "محمد.ى.م" 38 سنة، فنى بإحدى الشركات، ومقيم المهاجرين قبلى بمركز إدفو، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم (1694) إدارى مركز إدفو (ينتمون لجماعه الإخوان الإرهابية) لاشتراكهما فى التظاهرات المحرضة على العنف والتى تحض على قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، وتحرر المحضر رقم (4) أحوال مركز إدفو لسنة 2015م.