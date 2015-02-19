أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ضبط اثنين من عناصر الإخوان لتحريضهما على العنف بإدفو شمال أسوان

Google+ Print
ضبط اثنين من عناصر الإخوان لتحريضهما على العنف بإدفو شمال أسوان ضبط اثنين من عناصر الإخوان لتحريضهما على العنف بإدفو شمال أسوان
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الخميس، بإشراف اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، من ضبط اثنين من المنتمين لعناصر الإخوان، لاتهامهما بالتحريض على العنف والاشتراك فى تظاهرات الجماعة.

وتمكنت الأجهزة من ضبط المتهم "أحمد.م.ع" 40 سنة، مدرس، ومقيم الرديسية قبلى بمركز إدفو، والمتهم "محمد.ى.م" 38 سنة، فنى بإحدى الشركات، ومقيم المهاجرين قبلى بمركز إدفو، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية رقم (1694) إدارى مركز إدفو (ينتمون لجماعه الإخوان الإرهابية) لاشتراكهما فى التظاهرات المحرضة على العنف والتى تحض على قلب نظام الحكم وإثارة الفوضى، وتحرر المحضر رقم (4) أحوال مركز إدفو لسنة 2015م.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365