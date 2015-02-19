تونس: طائرات مصرية تبدأ الليلة فى إجلاء المصريين الفارين من ليبيا

أعلنت وزارة النقل التونسية، أن طائرات مصرية ستبدأ مع منتصف الليلة فى تسيير رحلات جوية انطلاقًا من مطار جربة جرجيس الدولى فى اتجاه المطارات المصرية لإجلاء المصريين الفارين من الصراع فى ليبيا.

وأوضح المستشار المكلف بالاتصال لدى وزير النقل على العبودى -فى تصريح أذاعته وكالة تونس أفريقيا للأنباء- أن الرحلة الأولى ستقل أكثر من مائة شخص فى انتظار نقل بقية المصريين العالقين الذين لم تتوفر معطيات حول عددهم حتى الآن.

ودفع الصراع الدائر فى ليبيا وحادث ذبح 21 مصريًا من قبل تنظيم "داعش ليبيا " الإرهابى، والتدخل الجوى المصرى بقصف أهداف على الأراضى الليبية تابعة لهذا التنظيم الإرهابى، آلاف المصريين بليبيا إلى مغادرة البلاد.