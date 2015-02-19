أخبار عاجلة

مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
«موقفنا ثابت وعلاقتنا راسخة».. تفاصيل لقاء السيسي بأعضاء الكونجرس الأمريكي -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: زيارة الرئيس السيسي نقطة فاصلة في تاريخ العلاقة بين البلدين -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة بعد الفوز على الزمالك -
بالصور.. السيطرة على حريق اندلع بسوق تجاري في دمياط -
وزير الثقافة ناعيًا الناقد السينمائي سمير فريد: كان قامة ثقافية كبيرة -
لجنة الحكام تُرقي «عاشور» قبل موقعة الزمالك والشرقية -
رواتب الحكام.. إنجلترا في المقدمة ومصر «خارج المنافسة» -
مساء الأنوار: حريق هائل بنادي الجزيرة -
مساء الأنوار: تصريحات عامر حسين حول تعديل مواعيد بعد مباريات الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تونس: طائرات مصرية تبدأ الليلة فى إجلاء المصريين الفارين من ليبيا

Google+ Print
تونس: طائرات مصرية تبدأ الليلة فى إجلاء المصريين الفارين من ليبيا تونس: طائرات مصرية تبدأ الليلة فى إجلاء المصريين الفارين من ليبيا
أعلنت وزارة النقل التونسية، أن طائرات مصرية ستبدأ مع منتصف الليلة فى تسيير رحلات جوية انطلاقًا من مطار جربة جرجيس الدولى فى اتجاه المطارات المصرية لإجلاء المصريين الفارين من الصراع فى ليبيا.

وأوضح المستشار المكلف بالاتصال لدى وزير النقل على العبودى -فى تصريح أذاعته وكالة تونس أفريقيا للأنباء- أن الرحلة الأولى ستقل أكثر من مائة شخص فى انتظار نقل بقية المصريين العالقين الذين لم تتوفر معطيات حول عددهم حتى الآن.

ودفع الصراع الدائر فى ليبيا وحادث ذبح 21 مصريًا من قبل تنظيم "داعش ليبيا " الإرهابى، والتدخل الجوى المصرى بقصف أهداف على الأراضى الليبية تابعة لهذا التنظيم الإرهابى، آلاف المصريين بليبيا إلى مغادرة البلاد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365