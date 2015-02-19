كتائب "القسام" تعترف بمقتل أحد عناصرها داخل نفق برفح

اعترفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس الفلسطينية، بمقتل أحد عناصرها اليوم الخميس داخل إحدى الأنفاق برفح جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام فى بيانها العسكرى اليوم الخميس، إن محمد طلال أبو مطر (25 سنة) من مسجد "الهدى" فى محافظة رفح جنوب قطاع غزة توفى أثناء الإعداد والتجهيز.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد ذكرت أن عضو بكتائب القسام قد قُتِلَ داخل نفق فى مدينة رفح متأثرًا بسقوطه داخل النفق.

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>"الألمانية": مقتل عضو بـ "كتائب القسام" بعد سقوطه داخل نفق بمدينة رفح

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