أخبار مصر للساعة 10.. العليا للانتخابات تغلق باب تلقى أوراق المرشحين

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة فى مقدمتها إغلاق باب الترشح فى انتخابات مجلس النواب، فى آخر أيام توافد الراغبين فى الترشح على مقار اللجنة العليا للانتخابات، لتقديم أوراقهم.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" متابعة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوفد من رؤساء تحرير صحف دول حوض النيل، والذى جدد خلاله التأكيد على أن ضربات القوات الجوية المصرية، لمعاقل داعش داخل الأراضى الليبية كانت دقيقة للغاية، واستهدفت العناصر الإرهابية عما سواها.

وواصل "اليوم السابع" تغطيته لحركة عودة المصريين من ليبيا عبر منافذ السلوم، بالتزامن مع اضطراب الأوضاع على الحدود بعد أيام من الضربات الجوية المصرية ضد داعش، والتى جاءت فى أعقاب ذبح 21 مصريًا على يد عناصر التنظيم الإرهابى.

ورصد "اليوم السابع" تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية، من اضطرابات درجات الحرارة، حتى ظهر بعد غدٍ السبت، فضلاً عن وقوع عدة حوادث على الطرق السريعة بسبب هطول الأمطار بشكل مكثف فى القاهرة ومختلف المحافظات.. وفيما يلى موجز أنباء العاشرة:

مجلس التعاون الخليجى: العلاقات الخليجية المصرية إستراتيجية ومركزية

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>محلب لسى إن إن: يجب وضع آلية دولية وعالمية لمواجهة الإرهاب

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>مجلس "الدوما" الروسى يؤكد مساندته الكاملة لمصر فى مواجهة الإرهاب

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الخارجية تناشد وسائل الإعلام مراعاة الدقة بشأن أخبار المصريين بليبيا

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>الرئيس الفرنسى كاشفاً عن الترسانة النووية لبلاده:"أقل من 300 رأس نووية"

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>العائدون من ليبيا:أنهينا أوراقنا بليبيا فى 10 دقائق.. وفى مصر 15 ساعة

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>"المحور" تذيع تقريرا لوكالة روسية يزعم ذبح المصريين بقطر وليس بليبيا

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إغلاق ميناء شرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

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>لجنة فحص أوراق الترشح تبدأ عملها بمحكمة العباسية بعد غلق باب التقدم

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>إزالة 635 منزلا من المنطقة الحدودية بالمرحلة الثانية فى رفح

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معاريف: "أوباما" يعين يهوديًا نائبًا لمدير المخابرات الأمريكية

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>الفريق أول صدقى صبحى يلتقى وزير الدولة الإيطالى لشئون الأمن والمخابرات

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بالفيديو..سما المصرى تستكمل أوراق ترشحها قبل نصف ساعة من إغلاق باب الترشح

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محافظة الجيزة تعلن أسماء جديدة من مستحقى الجبانات

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>قطع المياه عن مناطق بالشيخ زايد بـ6 أكتوبر بدءا من الغد وحتى السبت

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أوباما: المسلمون كانوا دروعا لحماية المسيحيين واليهود حول العالم

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>بالفيديو.. رئيس الوزراء يزور طفلة عثر عليها بصندوق القمامة بشبرا

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بالفيديو..سما المصرى تسابق الزمن وتتحدى الأمطار لتقديم أوراق ترشحها للبرلمان

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شريحة فى حجم طابع البريد لاكتشاف المتفجرات

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>طريقة عمل بروكلى بصوص الجبنة

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>فنانون فى مجلس الشعب

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