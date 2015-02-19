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محمد حسان: تنظيم داعش يحتاج علاجا نفسيا وقطع الرؤوس ليس من الإسلام

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محمد حسان: تنظيم داعش يحتاج علاجا نفسيا وقطع الرؤوس ليس من الإسلام محمد حسان: تنظيم داعش يحتاج علاجا نفسيا وقطع الرؤوس ليس من الإسلام
هاجم الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مؤكدا أن أفعالهم تنفر الناس من الدين الإسلامى، مشيرا إلى أن الدين الإسلامى برىء من أفعال هؤلاء.

وقال "حسان" فى تصريح تليفزيونى:" هؤلاء لا يحتاجون إلى دليل شرعى بل حجر صحى وعلاج نفسى، وإن الذى يقطع الرءوس ويذبح الأعناق باسم الدين لا يعرف شيئا عن الإسلام بل هو عدو للإسلام بأى زى لبسه أو بأى مظهر كان".
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