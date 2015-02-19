النظام الغذائى الصحى والرياضة الخفيفة يجنبانك ثبات الوزن أثناء الرجيم

تعد مشكلة "ثبات وزن الجسم"، من أصعب الأشياء التى يعانى منها الكثيرون، وخاصة إذا كان الشخص ملتزما باتباع حميات غذائية خاصة بالتخلص من الوزن الزائد، ومهتمون بممارسة الرياضة.

وفى هذا السياق ، تشير الدكتورة ريهام المسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن عملية التخلص من الوزن الزائد، أساسها هو تخلصك من نظام حياتك الخاطئ، واستبداله بأنظمة غذائية صحية وعادات يومية صحية تساعدك على التخلص من الوزن الزائد.

وتتابع د. رهام: "هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من "ثبات وزن الجسم"، بالرغم من التزامهم باتباع الحميات الغذائية السليمة والاهتمام بممارسة الرياضة، وهنا يشعر الشخص باليأس وعدم الرغبة فى استكمال رحلته فى البحث عن الرشاقة".

لذا تقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الأسباب التى تؤدى لثبات الوزن:

1- اتباعك للأنظمة الغذائية الخاطئة تتسبب فى فقدانك للسوائل وليس الدهون، مما يؤدى إلى ثبات وزنك، حيث إن الدهون لا تفقد بسهولة مثل السوائل.

>2- ممارستك لرياضة رفع الأثقال، تساعدك على استبدال الدهون بعضلات دون فقدان للوزن.

>3- عند شعور الجسم أنه يعانى من "مجاعة"، وهذا يحدث عند اتباع الشخص للأنظمة الغذائية القاسية، يحدث اختزان الدهون و عدم حرقها.

وأخيرا، يُنصح باتباع الأنظمة الغذائية الصحية، التى تحتوى على الفيتامينات وجميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وممارسة الرياضة "الكارديو" أى الرياضة الخفيفة وليست رفع الأثقال.

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