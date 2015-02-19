لجنة فحص أوراق الترشح تبدأ عملها بمحكمة العباسية بعد غلق باب التقدم

بدأت لجنة فحص أوراق راغبى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية فى فرز طلبات الترشح للانتخابات بعد غلق باب الترشح تمهيدًا لإعداد كشوف المقبولين والمستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وشهد اليوم الأخير من أيام فترة تقديم أوراق الترشح للانتخابات البرلمانية إقبالاً من راغبى الترشح حيث وصل عدد المتقدمين اليوم 46 مرشحًا من بينهم 10 لممثلى الأحزاب و36 مستقلين.

يشار إلى أن لجنة تلقى أوراق راغبى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بمحكمة العباسية أغلقت أبوابها منذ قليل أمام المتقدمين بأوراق ترشحهم نظرًا لانتهاء الوقت المحدد وهو السابعة مساء.