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وزير التربية والتعليم: تحويل أى معلم يتبنى فكر الإخوان لوظيفة إدارية

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وزير التربية والتعليم: تحويل أى معلم يتبنى فكر الإخوان لوظيفة إدارية وزير التربية والتعليم: تحويل أى معلم يتبنى فكر الإخوان لوظيفة إدارية
قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بدأت مشروعًا مع الاتحاد الأوروبى عن المناهج، وخرجت بأن المناهج المصرية بها 30 % من الحشو والتكرار وتعتمد على الحفظ والتلقين، موضحًا أن هناك خطة إستراتيجية من 2014 إلى 2030، مرحلتها التأسيسية لمدة ثلاث سنوات، وجارٍ العمل فى تطوير 35% من المناهج، وفى سبتمبر المقبل سيتم تغيير 65% من المناهج، وفى العام الذى يليه سيتم تغيير 35 % المتبقية ويكون تم تغيير المناهج بشكل كامل فى ثلاث سنوات.

وأكد خلال تصريحات له، على تحويل أى معلم يتبنى فكر الإخوان للشئون القانونية ومن ثم يحول لوظيفة إدارية، مؤكدًا فى ذات الوقت أن هذه الحالات لا تذكر.

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مصر 365