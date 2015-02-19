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"داعش" يعدم 12 من عناصره بعد ادانتهم بالتخاذل بالعراق

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"داعش" يعدم 12 من عناصره بعد ادانتهم بالتخاذل بالعراق "داعش" يعدم 12 من عناصره بعد ادانتهم بالتخاذل بالعراق
أفاد مصدر أمنى عراقى اليوم الخميس أن أحد ابرز قياديى التنظيم فى قضاء الحضر 100كم جنوبى الموصل امر بتنفيذ حكم الإعدام بحق 12 عنصرا من التنظيم بتهمة التخاذل.

وقال المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه لوكالة الانباء الالمانية، إن" القيادى البارز فى التنظيم ايهم الزغايبى وهو من الجنسية السورية نفذ اليوم حكم الاعدام فى قضاء الحضر بحق 12 عنصرا من تنظيم داعش من الجنسيات العراقية بتهمة التخاذل".

وتابع المصدر ان "الزغايبى نفذ حكم الاعدام بالعناصر بإطلاق الرصاص على منطقة الراس بأمر من المحكمة الشرعية التابعة للتنظيم فى معسكر الحضر الجوى".
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