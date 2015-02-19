محافظ دمياط يجتمع بممثلى "المصرية للاتصالات" لتطوير الخدمات التكنولوجية

التقى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط وفد المجموعة المصرية للاتصالات بحضور اللواء فايز شاتوت سكرتير عام المحافظة والمهندس خالد عاطف رئيس قطاع المبيعات بالشركة، والمهندس محمد الشمرلى مدير المبيعات بالإسكندرية، لبحث توفير خدمة الإنترنت المجانى فائق السرعة.

وتم الاتفاق على تطوير وتوفير خدمات الإنترنت المجانى( wi. fi free ) فى الأماكن الحيوية بالمحافظة، حيث أعلنت الشركة عن رفع كفاءة سرعة الإنترنت من 2 ميجا إلى 70 ميجا، كما أعلن المحافظ عن استعداده لتوقيع برتوكول مع الشركة لتوفير الخدمة لقطاعات عريضة من أبناء المحافظة، وقد طلب المحافظ عمل خطة فعالة لتطبيق المنظومة بدءاً بمدينة رأس البر لخدمة ضيوف المصيف مع إعداد رفع مساحى للمناطق التى يشملها الإنترنت المجانى، وكذلك ربط المحافظة بالمراكز والمدن والأحياء بشبكة الإنترنت كمرحلة اولى تليها ربط المديريات الخدمية كمرحلة ثانية، ووجه المحافظ بأهمية استخدام الإميلات المؤمنة للتعامل بين الجهات الحكومية كما تناول اللقاء مشروع تركيب كاميرات مراقبة بالمناطق الحيوية بالمحافظة والاستفادة من تجارب المحافظات الأخرى فى هذا المجال، وقد عرضت الشركة تنفيذ هذا المشروع ضمن الخدمات التبادلية مع محافظة دمياط.

كما طلب المحافظ تخصيص رقم مختصر لتسهيل خدمات المحافظة بدءاً بمكتب خدمة المواطنين، ومن جانبها أعلنت الشركة عن استعدادها للتعاون مع المحافظة فى مجال تطوير المؤسسات والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير البنية التكنولوجية لزيادة فرص العمل وفتح آفاق جديدة للفرص التسويقية.