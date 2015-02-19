جامعة الإسكندرية تشكر الرئيس لرده السريع والقوى على مذبحة ليبيا

أعرب مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، برئاسة أ.د. صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن خالص تعازيه لشعب مصر وأسر ضحايا الحادث الإرهابى الغادر الذى راح ضحيته 21 مصرياً فى ليبيا ووجهوا الشكر للرئيس السيسى والقوات المسلحة على اتخاذ الإجراءات القوية والسريعة للرد على هذا الحادث الإجرامى كخطوة أولى للقصاص العادل .

وأكدوا على أهمية وقوف المصريين جميعاً خلف القيادة المصرية ودعم الجيش والشرطة حتى يتحقق النصر ضد الإرهاب بكافة اشكاله، كما قام المجلس بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء .