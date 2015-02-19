بالصور.. رغم تحذير الأطباء من طولها المفرط.. أطول فتاة بريطانية ملكة جمال

البريطانية ابنة الـ13 عاما تعانى من حالة طبية تجعلها أطول بنت بريطانية فى سنها، وما زالت تنمو على الرغم من أن طولها الحالى 183 سم، وهو طول يزيد عن طول والدها.

طولها سبب سخرية أقرانها

>

>وفقا لموقع "ديلى ستار" الإخبارى البريطانى، فإن هاريوت لين التى عانت طيلة عمرها من السخرية بسبب طولها المفرط، فازت الآن بمسابقة ملكة جمال بلدتها فى بريطانيا وتعمل على التحضير لمسابقة أكبر.

وعلى الرغم من نبذها كطفلة طويلة واستبعادها من اللعب مع الآخرين وعلى الرغم من أن هذا كان يسبب لها الكثير من الإحراج، إلا أنها أصبحت الآن أكثر ثقة فى نفسها، وأكثر حبا لمظهرها بهذه السيقان الطويلة، وتستخدمها كحافز وميزة تساعدها على الفوز فى مسابقات ملكات الجمال.

الطول يسبب لها انخفاض ضغط الدم

>

>يقول الأطباء إن هاريوت كانت أطول من متوسط طول زملائها عند سن 5 سنوات بمقدار (7.6 سم)، وأصبحت أطول من أقرانها بمقدار (15 سم) عندما وصلت 10 سنوات، ويتوقع الأطباء أن تظل على معدل النمو هذا حتى تصل إلى 191 سم، لكنهم يحذرون من أن الطول المفرط يسبب لها انخفاض ضغط الدم، والآلام والدوخة فى أحيان كثيرة.

تعديل أسلوب الحياة هو الحل

>

>وعلى الرغم من طولها المفرط وانخفاض ضعط الدم الشديد لديها، فقد نصحها الأطباء بضرورة شرب الماء والعصائر باستمرار، وممارسة الرياضة والحفاظ على العادات الصحية.

ويعزى الأطباء تفسير حالتها إلى العوامل الوراثية، حيث إنها من عائلة طويلة جدا، وأن والدها يصل طوله إلى 180 سم، لكنها تجاوزته بسنتيمترات قليلة.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالىhealth@youm7.com

>

>

>

> إيمى أطول من كل قريناتها ومن أبوها



>

>إيمى وصديقتها المخلصة وصلت إلى أطول من 180 سم فى سن 13 سنة

الموضوعات المتعلقة:

>علماء الوراثة يتوصلون للجينات المسئولة عن طول القامة

>

مخاطر صحية ترتبط بطول وقصر القامة.. أبحاث: هناك علاقة جينية بين الطول وبعض الأمراض.. الإصابة بالخرف تزداد لدى الرجال الأقل قامة.. وأصحاب الطول أكثر عرضة لسرطان البروستاتا.. وأمراض القلب مرتبطة بالقصار

>