بالصور: آخر التصاميم للحنّاء العربي في يوم الحب

انتشر الحناء في الكثير من البلدان، ولم يقتصر على الدول العربية. وقد أصبح يُستخدم كوشم مؤقت بعيداّ عن التصاميم الفخمة والمعقّدة، التي اعتدنا رؤيتها في الحفلات والمناسبات. إليك مجموعة من رسومات الحناء الناعمة، التي تزيدك جاذبية ورومانسيّة.



1 ـ شكل جميل وبسيط جداً لرسم الحنّة على اليدين. وفق هذه الطريقة، يتمّ رسم الحنّة على إصبع الإبهام والسبابة، للفت الانتباه إلى يدك.



2 ــ يُمكنك وضع الحنّة على أيّ إصبع لجعله يبرز. تستخدم هذه الطريقة في المناسبات، حين تريدين تسليط الضوء على يديك، كما يحصل في الخطبة والزفاف. ستبدو أصابعك جميلة جداً، خصوصاً إذا كانت الحنة على إصبع البنصر.



3 ـ هذا الشكل مميّز جداً، خصوصاً إذا كان طلاء الأظافر مناسباً للون بشرتك. يمكنك إضافة الاكسسوارات مثل الخواتم، لتبدو قدماك أجمل.



4 ـ تحبّين الحنّة، ولكنك لا تريدين تطبيق التصاميم الضخمة والمعقّدة على القدمين؟! جرّبي هذا التصميم ! إنه بسيط جداً وصغير، كما أنّه سهل التنفيذ. إنّه مخصّص للمرأة التي تحبّ التصاميم الصغيرة وتبحث عن إطلالة رومانسيّة ناعمة.



5 ـ إذا كنت تحبّين رسومات الأزهار المزخرفة وتريدين وضع الحنّة على قدميك، ننصحك بتجربة هذا الشكل. يُمكن لأيّ شخص القيام بهذا التصميم الجميل والبسيط وفي أيّ مناسبة. استخدام الحنّة السوداء يجعلها أكثر بروزاً، وهذا التصميم مناسب جداً للمرأة العاملة، التي تحبّ التصاميم الصغيرة.



6 ـ لمحبّات الحنّة الناعمة، إليك رسمة الزهور التي تنتشر على إصبع واحد مع القليل من الزخرفات.



7 ـ إنها المرة الأولى التي تضعين فيها الحنّة؟ ننصحك بتجربة التصاميم البسيطة. إليك هذه الرسمة التي تركّز على أطراف الأصابع مع امتداد بسيط للخطوط على إصبع واحد.



8 ـ من آخر صيحات الحنّاء استخدام الجليتر والحجارة. ننصحك باختيار الألوان وفقاً لملابسك، ما سيجعلك جذابة ومعاصرة.



9 ـ هذا التصميم مختلف تماماً عن أساليب الحنّة المعتادة، إذ إنه يجمع بين البساطة والغرابة.



10 ـ شكل آخر من أشكال الحنّة البسيطة للمبتدئين. يحتوي على الأشكال الهندسيّة والنقاط التي من السهل جداً القيام بها.



11 ـ تصميم يميل قليلاً إلى الطبيعة التقليديّة. لكن الظلال والزخارف المستخدمة هي في الأساس بسيطة جداً، وستجعل يدك تبدو كاملة، من دون الحاجة إلى ملء الفراغات.



12 ـ إذا كنت بحاجة إلى بعض الأشكال البسيطة مع القليل من الزخرفة، التي تقتصر أساساً على الجزء الخلفيّ من اليد، يُمكنك تجربة هذا الشكل.



13 ـ استخدام الأحجار والخرز يجعل الشكل فريداً من نوعه، فضلاً عن أنّه يمنحك حريّة التلاعب، وفقاً للزيّ الذي ترتدينه، بإضافة الكريستال الذي ينقل الحنّاء إلى مستوى جديد من الجمال.



14 ـ هل تحبّين الأشكال البسيطة على الكفّ؟ إليك هذا التصميم الذي سيُساعدك في الحصول على الإطلالة التي تريدينها.

سيعجبك أيضاً:

الليزر والبوتوكس لتجميل الأنف بعيداً عن الجراحة

" نفرتيتي ليفت" آخر صيحات عمليات التجميل لعام