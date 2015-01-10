تسريحات الشعر القصير على طريقة هيا عبد السلام

هيا عبد السلام، الممثلة والمخرجة الكويتية، التي تتميّز بإطلالاتها اللافتة، تُعتبر صاحبة أجمل شعر قصير، وهي تُدرك كيفيّة تسريحه بشكل يليق بملابسها وشخصيّتها. اتّبعت هيا قصّات جديدة في حلق الشعر، ما تحوّل إلى آخر صيحة جمال. ولم تقتصر تسريحاتها على الشعر المنسدل الناعم، بل اعتمدت الرفعات العصرية، إضافة إلى التموّجات اللافتة في الشعر الجانبي. وتحوّلت هيا عبد السلام إلى مثال للمرأة العربية في الشعر القصير. تابعي الصور، واكتشفي أجمل التسريحات والقصّات المناسبة لك:

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1 ـ المميز في هذه التسريحة هو دمج الكلاسيكيّة بالعصرية، من حيث تصفيف الشعر باتجاه الداخل، من جهة، وجعله طبيعيّاً مع الغرّة الملفوفة نحو الخارج، من جهة أخرى.

2 ـ التسريحة العشوائية: هي التي تميّز هيا في أغلب إطلالاتها. وهي تقتصر على التموّجات العريضة، التي تمنح الشعر حجماً إضافياً لإطلالة طبيعيّة.



3 ـ تسريحة عصرية تقتصر على اختلاف مستويات الشعر بشكل يكون قصيراً جداً من الخلف، ليُصبح أطول بشكل تدريجيّ. من المفضّل أن يُسرّح الشعر بشكل ناعم على الوجه، لا سيّما الوجه الطويل.



4 ـ حلق الشعر موضة انتشرت على الشعر الطويل عند السيّدات. وها هي هيا تعتمدها على شعرها القصير. فهي حلقته عند الأطراف، وتركت الخُصل القصيرة عند وسط الرأس، على شكل ذيل.



5 ـ لم تعد الرفعة حكراً على الشعر الطويل، وتحديداً بعد هذه التسريحة اللافتة، التي اعتمدتها هيا عبد السلام عند جمع الشعر نحو أعلى الرأس، على شكل رفعة عشوائية، ما أبرز جمال وجهها.



6 ـ تُعتبر هذه التسريحة من الرموز الجماليّة التي لا تفقد قيمتها، لا سيّما أنّها تُناسب كلّ أشكال الوجوه، وتمنح إطلالتك جاذبية لا مثيل لها.



7 ـ إذا كنت تحبّين التسريحة الجانبية، فإليك طريقة هيا عبد السلام في اعتمادها، بشكل طبيعي وجميل، على الشعر القصير.

تابعي الصور، واختاري التسريحة الأجمل!

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