«النور»: تفجير سيارة وكيل الحزب لن يثنينا عن دورنا

أعلن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن مجهولون فجروا، صباح الأربعاء، سيارة كمال الأهتم، وكيل الحزب بمحافظة شمال سيناء، أثناء وقوفها أمام منزله بالعريش.

وقال «الأهتم» إن مجهولين فجروا السيارة مما أدى إلى احتراقها بالكامل، دون وقوع أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أنه أبلغ الجهات الأمنية التي بدأت التحقيقات.

في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، أن الحادث لن يثنى أبناء الحزب عن مواصلة دورهم الوطني في الحفاظ على البلاد واستقرارها والدفاع عن ثوابتها وهويتها، وأن الحزب يقف في مواجهة كل الأفكار المنحرفة من العنف والتكفير والإلحاد.