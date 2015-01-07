اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب منتصف يناير الجاري بحضور أبومازن

أعلن نائب العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، اليوم، الأربعاء، عن عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى يوم 15 يناير الجاري بمقر الجامعة العربية بحضورالرئيس محمود عباس، للنظر في عدد من القضايا وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال وفق سقف زمني محدد.

وقال «بن حلي» في تصريح له، الأربعاء، إن عقد الاجتماع الطارىء جاء في ضوء المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، مع رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، والتي تترأس بلاده القمة العربية حاليا، بالإضافة إلى وزير خارجية موريتانيا أحمد ولد تكدي التي تترأس بلاده مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأضاف «بن حلي» أنه سيتم خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب البحث في التحرك العربي المطلوب مستقبلا لدعم الموقف الفلسطيني بالإضافة إلى نتائج اجتماع مجلس الجامعة الذي انعقد مؤخرا على مستوى المندوبين الدائمين بشأن التدهور الأمني الخطير في ليبيا وتصاعد وتيرة العنف بها واعتماد نص البيان الذي صدر بالإجماع عن اجتماع المندوبين الدائمين بشأن ليبيا.

كما سيتم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب متابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة في دورتة السابقة خلال شهر سبتمبر الماضي، خاصة القرار المتعلق بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وقال إن الأمين العام سيقدم خلال الاجتماع الوزاري الطارئ تقريرا وافيا بشأن الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة للجامعة لتنفيذ هذا القرار.

وأوضح «بن حلي» أنه سيتم أيضا عقد اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة الكويت وبحضور الرئيس عباس في نفس اليوم، قبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب.