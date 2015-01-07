أخبار عاجلة

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الاتحاد السكندري يستعير حسام حسن من جل فيسنتي

Google+ Print
الاتحاد السكندري يستعير حسام حسن من جل فيسنتي الاتحاد السكندري يستعير حسام حسن من جل فيسنتي

أكد محمود مشاري رئيس نادي الاتحاد السكندري أن ناديه على وشك التعاقد مع حسام حسن لاعب الوسط من جل فيسنتي البرتغالي.

اللاعب السابق للمصري البورسعيدي، يرغب في العودة إلى بعدما تزوج، بحسب ما أكده مشاري في تصريحاته لـFilGoal.com.

وتابع "لهذا تفاوضنا مع اللاعب، واتفقنا مع ناديه على بنود استعارته حتى نهاية الموسم".

وأضاف "يتبقى لنا بعض الرتوش البسيطة لحسم الصفقة بشكل رسمي".

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري، قد أكد ضرورة أن يتحرك مجلس إدارة النادي لدعم الفريق بصفقات جيدة، كون زعيم الثغر يعاني نقصا واضحا في صفوفه.

ويتفاوض الاتحاد السكندري مع الزمالك من أجل استعارة محمد إبراهيم حتى نهاية الموسم، وكذلك يحاول حل مشكلة محمود عبد الرازق "شيكابالا" مع سبورتنج لشبونة للفوز بخدمات اللاعب المهاري، بخلاف تعاقده مع بازوكا مدافع الزمالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية