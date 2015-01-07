الاتحاد السكندري يستعير حسام حسن من جل فيسنتي

أكد محمود مشاري رئيس نادي الاتحاد السكندري أن ناديه على وشك التعاقد مع حسام حسن لاعب الوسط من جل فيسنتي البرتغالي.

اللاعب السابق للمصري البورسعيدي، يرغب في العودة إلى مصر بعدما تزوج، بحسب ما أكده مشاري في تصريحاته لـFilGoal.com.

وتابع "لهذا تفاوضنا مع اللاعب، واتفقنا مع ناديه على بنود استعارته حتى نهاية الموسم".

وأضاف "يتبقى لنا بعض الرتوش البسيطة لحسم الصفقة بشكل رسمي".

وكان إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري، قد أكد ضرورة أن يتحرك مجلس إدارة النادي لدعم الفريق بصفقات جيدة، كون زعيم الثغر يعاني نقصا واضحا في صفوفه.

ويتفاوض الاتحاد السكندري مع الزمالك من أجل استعارة محمد إبراهيم حتى نهاية الموسم، وكذلك يحاول حل مشكلة محمود عبد الرازق "شيكابالا" مع سبورتنج لشبونة للفوز بخدمات اللاعب المهاري، بخلاف تعاقده مع بازوكا مدافع الزمالك.