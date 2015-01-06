القوات المسلحة تهنئ البابا تواضروس والأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة

بعث الفريق أول صدقي صبحي القائـد العام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقيـة تهنئـة للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة للسيد المسيح.

وجاء نص البرقية كالتالى :قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، يسرنى أن أهنئ قداستكم والأخوة الأقباط من أبناء مصر بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح ، الذى كان ميلاده خيرا وبركة للبشرية والإنسانية داعياً الله ان يشملكم برعايته ويمتعكم بموفور الصحة ، وأود أن أعرب لكم بمناسبه الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة عن اعتزازنا بمواقفكم الوطنيه التى عبرتم عنها فى جميع المناسبات ، مشيداً بعطاء رجال القوات المسلحة من الإخوه والأبناء الأقباط ، ووفائهم لمهامهم المقدسة فى حماية الوطن والدفاع عن شعبه العظيم الذى يقف بجناحيه مسلميه وأقباطه فى وحده وطنيه درعاً قوياً خلف قواته المسلحه يصون للوطن تاريخه ومقدساته .بارك الله مصر وحمى شعبها ورعاها ، وكل عام وقداستكم بخير .. كما بعث الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للبابا تواضروس الثاني بهذه المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى توجيهاً لتهنئة الاخوة الاقباط من قادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال باعياد الميلاد المجيدة .

وأصدر الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة رجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.

وفي سياق متصل ينيب الفريق أول صدقى صبحى وفداً رفيع المستوي يضم عدداً من كبار قادة القوات المسلحة لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بالمقر البابوي بالعباسية خلال الاحتفال بهذه المناسبة التي تمثل رسالة للمحبة والسلام ونشر الأمن والخير فوق ربوع الأرض ، والتأكيد على أن مصر بنسيجها الوطني الفريد يحميها شعب عظيم وقواته المسلحة التى ستظل بعطاء وتضحيات رجالها من المسلمين والأقباط درعاً يحمى الوطن وحصناً يصون الشعب المصرى العظيم وتاريخه العريق .

أ ش أ