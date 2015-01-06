إحالة نجل الفنان عمر الشريف إلى المحاكمة بتهمة إتلاف محتويات مطعم بمصر الجديدة

كانت الدكتورة “منال .ع” صاحبة أحدي المطاعم قامت بتأجير مطعم بيتزا تمتلكه بشارع الميرغني لمدة 3 سنوات لطارق عمر الشريف ،وعقب انتهاء مدة العقد لم يقم المتهم بإخلاء المحل ، مما دفعها لإقامة دعوي لطرده وعقب حصولها على حكم بطرده من المطعم قام بتكسير محتوياته.

> ومن جانبه قال محمد صلاح دفاع المدعية أن معاينة النيابة أكدت صحة الواقعة ، مشيرا الي أن موكلته أجرت المطعم لطارق منذ عام 2009 وان عقد ايجارة للمطعم انتهي فى 2012 ولم يخلي المحل ، مما دفع موكلتي لإيقامة دعوي لطرده من المطعم ، وأضاف أنه عقب صدور حكم ضد المتهم سيتم رفع دعوي تعويض ضده .