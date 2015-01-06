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إحالة نجل الفنان عمر الشريف إلى المحاكمة بتهمة إتلاف محتويات مطعم بمصر الجديدة

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إحالة نجل الفنان عمر الشريف إلى المحاكمة بتهمة إتلاف محتويات مطعم بمصر الجديدة إحالة نجل الفنان عمر الشريف إلى المحاكمة بتهمة إتلاف محتويات مطعم بمصر الجديدة

عمر الشريف

أمرت نيابة الجديدة باشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة  بإحالة طارق نجل الفنان عمر الشريف  الى محكمة الجنح بتهمة إتلاف محتويات مطعم بمصر الجديدة ، كما ما حددت النيابة جلسة 31 يناير المقبل لنظر أولي جلسات محاكمته  فى القضية التى تحمل رقم 16253 لسنة 2014 .

كانت الدكتورة “منال .ع” صاحبة أحدي المطاعم قامت بتأجير مطعم بيتزا تمتلكه بشارع الميرغني لمدة 3 سنوات لطارق عمر الشريف ،وعقب انتهاء مدة العقد لم يقم المتهم بإخلاء المحل ، مما دفعها لإقامة  دعوي لطرده وعقب حصولها على حكم بطرده من المطعم قام بتكسير محتوياته.
> ومن جانبه قال محمد صلاح دفاع المدعية أن معاينة النيابة أكدت صحة الواقعة ، مشيرا الي أن موكلته أجرت المطعم لطارق منذ عام 2009 وان عقد ايجارة للمطعم انتهي فى 2012 ولم يخلي المحل ، مما دفع موكلتي لإيقامة دعوي لطرده من المطعم ، وأضاف أنه عقب صدور حكم ضد المتهم سيتم رفع دعوي تعويض ضده .

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