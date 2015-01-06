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السيسي يوفد كبير الياوران لحضور الاحتفال بعيد الميلاد

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بعث الرئيس عبدالفتاح ، الثلاثاء، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب السيسي عن أطيب تمنياته للبابا وجميع الأقباط بالصحة والسعادة، وللوطن بدوام القمة والازدهار، مؤكدا روح الأخوة والمحبة التي تسود شعب العظيم وروابط الوحدة التي تجمع بين أبنائه مسلمين وأقباطا.

كما بعث الرئيس برقية تهنئة إلى أقباط مصر في الخارج، متمنيا لهم المزيد من النجاج والسداد.

وأوفد السيسي اللواء أركان حرب صبري السيد أحمد يوسف، كبير الياوران، لحضور احتفال طائفة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد.

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