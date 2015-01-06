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إصابة خفير في انفجار قنبلة بجوار سور نقطة شرطة بالبحيرة

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أصيب خفير نظامى في انفجار عبوة ناسفة بجوار سور نقطة شرطة جناكليس التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء محمد فتحي إسماعيل، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير بإنفجار عبوة ناسفة بجوار سور نقطة شرطة جناكليس التابعة لمركز شرطة أبوالمطامير، مما أدى إلى إصابة محمد شحاته محمد، خفير نظامى من قوة حراسة النقطة، بكسر في الذراع وكدمات وسحجات بالجسم نتيجة انهيار جزء من السور عليه.

انتقل إلى مكان الحادث العميد محمد حمزة مأمور مركز أبوالمطامير والرائد ماجد الحبشى رئيس المباحث وقوات الدفاع المدنى، وتقوم أجهزة المباحث وخبراء المفرقعات بتمشيط المنطقة المجاورة للنقطة بحثاً عن أي عبوات أخرى أو مشتبه فيهم.

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