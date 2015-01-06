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«الصيادلة»: تتلقى 3 طعون ضد مرشحي إنتخابات النقابة العامة

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أكد الدكتور شريف عبد العال ، عضو مجلس نقابة الصيادلة ، أن النقابة تلقت 3 طعون من أعضائها ضد مرشحي انتخابات النقابة العامة للصيادلة والفرعيات، وأن اللجنة العليا للانتخابات ستعقد اجتماعاً الخميس، للبت في الطعون المقدمة قبل 8 يناير، لإعلان القائمة النهائية للمرشحين بعد ذلك في 11يناير.

وأوضح «عبدالعال»، أن عدد المرشحين لمنصب النقيب العام بعد التنازلات وصل إلى 9 مرشحين، وترشح فوق السن 13 مرشحًا، وتحت السن 15 مرشحًا، وبالقاهرة والجيزة 6 مرشحين، غرب الدلتا 3، وسط الدلتا 2، شرق الدلتا 3، شمال الصعيد فوق السن 4، وتحت السن 3 ، أما جنوب الصعيد فترشح عضوين.

وأشار إلى أن عدد من النقابات الفرعية شهدت فوز بالتزكية على عدة مقاعد، ففي محافظة الغربية، فاز مقعد النقيب وتحت السن بالتزكية ،والإسماعيلية فوق السن بالكامل بالتزكية ، وبورسعيد النقيب وفوق السن تزكية، أما فى محافظة بني سويف فاز النقيب بالتزكية، وشمال سيناء، فاز مرشح منصب النقيب وفوق السن بالتزكية، وكذلك مرسى مطروح ، اما الوادي الجديد، ففاز مرشحي فوق السن وتحت السن بالتزكية.

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