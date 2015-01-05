بالفيديو.. انهيار أرضى فى شارع عزبة اللحم في دمياط بعمق 6 أمتار.. وإغلاق الطريق أمام حركة المرور

شهد الطريق الرئيسى لحى عزبة اللحم بدمياط، فجر اليوم الإثنين، انهيارًا أرضيًا وصل عمقه لأكثر من 6 أمتار، وذلك نتيجة كسر فى ماسورة مياه قديمة، مما أدى إلى انهيار جزء من الطريق، وقد تم إغلاق الطريق أمام حركة المرور.

وقد وصل إلى مكان الانهيار مسئولون من الصرف الصحى وشركة المياه، وشركة الغاز، وأحمد ياقوت نائب رئيس مجلس مدينة دمياط وذلك عقب إبلاغ الأهالى قسم شرطة دمياط، وغرفة عمليات محافظة دمياط، وكذلك اللواء فايز شلتوت السكرتير العام لمحافظة دمياط.

وأكد شهود عيان أن سيارة ملاكى كانت تسير على الطريق وسقطت إحدى عجلاتها الخلفية فجأة، ولكن السائق زاد من سرعته، ونجا بالسيارة، وبعدها وجد الأهالى حفرة عميقة، مؤكدين أن العناية الإلهية انقذت الشارع من كارثة محققة، كانت ستحدث فى الصباح، فقاموا بإغلاق الطريق وإبلاغ الشرطة.

وأكد المهندس أحمد لطفى مدير إدارة الصرف الصحى بشركة مياه دمياط، أن عملية الإصلاح ربما تستغرق أكثر من يوم، لخطورة عملية الانهيار، وعمقها، مشيرًا إلى أن كل إمكانيات شركة المياه ستسخر لإعادة تشغبل الطريق بأسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أن شارع عزبة اللحم هو من أكثر الشوارع ازدحامًا فى دمياط، حيث يعتبر أكبر سوق لبيع المواد الغذائية بكل أنواعها، فى منطقة يبلغ طولها أكثر من 2 كيلو متر.

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