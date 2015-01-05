سائقوا النقل الثقيل بالوادى الجديد يواصلون اضرابهم عن العمل ويطالبون وزير الداخليه بالتدخل‎

رغم تدخل الشرطة لفض الاعتصام والاضراب وتحرير محاضر لبعض منهم سائقوا النقل الثقيل بالوادي الجديد إضرابهم عن العمل والاعتصام أمام جمعية نقل

> البضائع ببمدينة الخارجة احتجاجا منهم على الإجراءات التعسفية التي يتخذها مدير إدارة المرور ضدهم ومنع تجديد تراخيص السيارات على الرغم من مطابقتها

> لجميع الشروط والمواصفات الفنية .

وهدد أصحاب السيارات بالإضراب عن الطعام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم ال أكد إبراهيم على احمد رئيس مجلس إدارة جمعية نقل البضائع أن مدير المرور سيتسبب في تشريد المئات من السائقين وأصحاب سيارات النقل لمنعه تجديد تراخيص سيارات وإصراره على إرسال جميع السيارات إلى إدارة البحث الجنائي بالقاهرة للكشف عليها وهو ما يستغرق مده تتجاوز أكثر من 4 أشهر متواصلة تتوقف خلالها السيارات عن العمل .

مشيرًا :” أن السيارات التي رفض مدير المرور تجديد ترخيصها تم بيعها على الورق وتم تجديد ترخيصها في نفس اليوم من مرور أسيوط مما يؤكد وجود شبهة تعسف من مرور الوادي الجديد وطالب بضرورة تدخل وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للمرور لحل المشكلة نهائيا حرصا على الاف الأسر التي تعيش من وراء تلك السيارات بالوادى الجديد .

وعادو للاضراب عن العمل بالوقوف امام الجمعية وقال احد السائقين انهم تعرضو للتهديد من رجال المرور وحررو محاضر لزملائهم وانهم مصرون على الوقفة الاحتجاجية لحين تدخل وزير الداخلية ويطالبون بنقل قائد مرورالوادى الجديد لتعنته مع اصحاب السيارات بكل انواعها .

واضاف احد السائقين ان سيارتهم مرخصة من عشرات السنين .