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سيرين عبد النور تبدأ تسجيل أغاني فيلم “سوء تفاهم”

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سيرين عبد النور تبدأ تسجيل أغاني فيلم “سوء تفاهم” سيرين عبد النور تبدأ تسجيل أغاني فيلم “سوء تفاهم”

بدأت الفنانة سيرين عبد النور اليوم الأحد بأستوديو الموزع الموسيقى طونى سابا ببيروت، تسجيل أغنية الدعاية لفيلمهعا المصرى اللبنانى”سوء تفاهم”ز
> فيلم “سوء تفاهم”، يعرض بالقاهرة يوم 12 فبراير، بموسم عيد الحب، وذلك بعد تصويره فى حوالى 8 أسابيع مابين مدينة الغردقة وإحدى الفيلات بمنطقة المنصورية، وبعض شوارع القاهرة.

ويقوم مخرج الفيلم أحمد سمير فرج حاليا باجراء المونتاج والمكساج النهائية،و يشارك فى بطولة “سوء تفاهم”، بجانب سيرين عبد النور، شريف سلامة، وأحمد السعدنى، ورجاء الجداوى، وهشام إسماعيل، وريهام حجاج، من إنتاج صادق الصباح، منتج فنى مجدى نور، وتأليف محمد ناير.

 

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