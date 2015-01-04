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بالصور.. مديرية أمن الغربية تنظم احتفالاً بالمولد النبوي الشريف

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بالصور.. مديرية أمن الغربية تنظم احتفالاً بالمولد النبوي الشريف بالصور.. مديرية أمن الغربية تنظم احتفالاً بالمولد النبوي الشريف

جانب من الحفل

نظمت مديرية أمن الغربية، احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف، بإدارة قوات الأمن بطنطا، بحضور اللواء أحمد بكر مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، واللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية، واللواء محمد نعيم محافظ الغربية، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، ورجال الدين، وعلماء الأزهر، والأوقاف بالغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية، والقوات المسلحة.

تضمن الاحتفال افتتاح بعض المنشآت المستحدثة بالإدارة من نادى، ومقصف للمجندين، وتفقد أعمال التجديدات والترميمات بوحدات الإدارة.

كما تضمن الحفل تكريم الفرق الرياضية الفائزة فى الدورة التى أقيمت بنادى المجندين فى الألعاب المختلفة، وتكريم السرايا المتميزة فى الإدارة من “ضباط، وأفراد، ومجندين”، وتكريم فريق الموسيقى بالإدارة الحائز على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، و تقديم بعض المواهب المتميزة من المجندين بالإدارة، وفقرة إنشاد دينى وتواشيح بتلك المناسبة، وفقرات موسيقية وغنائية بمشاركه المدرسة الأحمدية العسكرية بطنطا.

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