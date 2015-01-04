حكيم يغني لأفضل لاعب في إفريقيا

يشارك الفنان المصري حكيم في حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في العاصمة النيجيرية لاجوس، يوم الثامن من يناير الجاري.

ويتنافس يايا توريه نجم مانشستر سيتي الإيفواري مع فينسنت إينياما، النجم النيجيري الذي يتألق في حماية مرمى ليل الفرنسي، وبيير-إيمريك أوبيامنج المهاجم الجابوني لبروسيا دورتموند على جائزة أفضل لاعب في القارة.

فيما ينافس الأهلي على جائزة أفضل نادي في القارة ضد وفاق سطيف الجزائري، وفيتا كلوب الكونجولي.

ومن المقرر أن يغني حكيم أوبريت بمشاركة ثلاثة مطربين من نيجيريا، ومطرب من الكونغو، ويحمل الأوبريت اسم "قوة الإصرار من أجل المكسب".

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