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«الشيوعي المصري» ينسحب من تحالف العدالة الاجتماعية

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أعلن الحزب الشيوعي المصري، انسحابه من تحالف العدالة الاجتماعية، السبت، احتجاجا على ما وصفه بإصرار المنسق العام وبعض القوى في التحالف على عدم توسيع التحالف، والانفراد باتخاذ القرارات.

وأوضح الحزب في بيان أصدره، السبت، أن انسحابه جاء أيضا لتعمد التحالف «رفض أو إفشال الاتصال بأي قوى وطنية أو تحالفات انتخابية تتبنى نفس أهداف ومعايير تحالف العدالة الاجتماعية، وذلك على الرغم من المحاولات المتكررة للحزب لدفع التحالف لفتح هذه الحوارات مع كافة القوى الوطنية الأخرى».

وأكد «الشيوعي المصري» أنه عندما شارك في تأسيس تحالف العدالة الاجتماعية «فإن مشاركته انطلقت من رؤية سياسية تحددت ملامحها في ضرورة وجود تحالف انتخابي يضم جميع القوى الوطنية المدافعة عن أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو في مواجهة قوى الفساد والاستبداد والإرهاب».

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