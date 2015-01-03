بالصور.. محافظ سوهاج يشهد جلسة صلح بين عائلتين بقرية قلفاو‎

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم مراسم جلسة الصلح التى تمت بمقر عائلة ال حسن بقرية قلفاو التابعة لمركز سوهاج بين ال السمان وال عبيد وهم ابناء عمومة بعائلة الونايسة.

وحضر المراسم اللواء عاطف ابوالعباس مساعد مدير امن سوهاج نائبا عن اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج والعميد وائل جمال مأمور مركز سوهاج واللواء محمد الملثم رئيس مركزومدينة سوهاج وعدد من القيادات الامنية و الشعبية والتنفيذية ورجال الدين الاسلامى والمسيحى وعدد من العمد والمشايخ والمئات من ابناء القرية اللذين حضروا للمشاركة فى مراسم جلسة الصلح .

> وقام محمد عثمان من ال السمان بتقديم الكفن الى إيمن رزق من ال عبيد وأدى الطرفان القسم الخاص بالصلح واسدل الستار على هذه الخصومة وسط تصفيق وفرحة عارمة سيطرت على اهالى القرية جميعا .

> وتوجه المحافظ بالشكر لاطراف الصلح من ابناء العمومة بعائلة الونايسة ولجنة المصالحات ورجال الامن وكل من ساهم ولو بكلمة طيبة فى اتمام هذا الصلح داعيا الى طرح الخلافات ونبذ التعصب والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق الاستقرار وضمان مستقبل افضل لابناءنا داعيا الى ضرورة التعاون من اجل القضاء على ظاهرة الثأر بسوهاج والتى لا يجنى احدا من وراءها الا الخراب والدمار مشيرا الى حرصه التام على دعم و حضور جلسات الصلح التى تتم على ارض المحافظة واننا نعيش فى تلك الايام المباركة واعياد تجمع الشعب المصري بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف واعياد الميلاد .

وأكد الشيخ زين العابدين عبداللطيف على المستشار الدينى للمحافظة فى كلمتة على ان الله تعالى امرنا بالصفح عند المقدرة وان نعمر الارض ودعا الى نشر التسامح والمحبة بين الناس جميعا وانهاء الخصومات .