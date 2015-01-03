بالصور.. إطلالات النجمات فى حفلات رأس السنة: نانسى الأكثر جرأة .. ودوللى الأكثر إثارة.. وكارول تتألق بفستان بسيط

أحيت عدد من الفنانات حفلات رأس السنة بأماكن متعددة من العالم العربى، حيث ودعوا عام 2014 ليستقبلوا عامًا جديداً، وكما هو المعتاد تنافست النجمات فى الظهور بإطلالة مميزة مابين اختيار البساطة والأناقة أو الإثارة والجرأة من خلال الفساتين المكشوفة والقصيرة، اشتعل الجدل بين الجماهير والنقاد حول إطلالة الفنانات فى حفىت رأس السنة، فنالت إطلالة بعض الفنانات إشادة بسبب بساطتها وأناقتها، بينما تعرضت آخريات للنقض والهجوم بسبب إطلالتها التو وصفت بالمثيرة والجريءة بسبب كم «التعرى» – بحسب وصف الكثيرين – فوصفت إطلالة نانسى عجرم بالأكثر جرأة وكارول سماحة بالأناقة والبساطة، بينما وصفت إطلالة دوللى شاهين بالأكثر إثارة.

نانسي عجرم: أحييت حفلها بفندق “Intercontinental hotel”، في دبي وقدمت خلاله مجموعة من أغانيها، ولكن إطلالتها كانت مميزة فى هذا الحفل تحديداً عن حفلاتها الآخرى بشكل كبير، إذ أطلت على جمهورها بفستان أسود طويل عاري الظهر تمامًا، ووصف البعض إطلالاتها بأنها “الأكثر جرأة” ونالت بعض النقد.

كارول سماحة: شاركت في احتفالات رأس السنة وأحيت حفلاً بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وغنّت عددًا كبيرًا من أغانيها الحديثة والقديمة، وارتدت كارول خلال الحفل فستان أزرق زاهى أنيق يتسم بالبساطة.

دوللي شاهين: كعادتها فى لفت الأنظار وإثارة الجدل حول فساتينها وملابسها، أطلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ببدلة مثيرة للغاية تكشف معظم جسدها كما تكشف بشكل ملفت جزء كبير من الصدر، حيث أحيت حفل رأس السنة في مقهى “داون تاون” بحي المهندسين، ولاقت انتقاداً كبيراً بسبب إطلالتها.

إليسا: أحيت حفلها بفندق “الحبتور جراند”، على شاطئ الجميرة بدبي، وارتدت خلال الحفل فستان أسود طويل، عاري الظهر وطول الفستان كان له أكبر الأثر في سقوطها على المسرح، بعدما تعثرت به، خلال أدائها أغنية “بتمون”، ليتدخل البودى جارد الخاص بها لانقاذ الموقف.

نجوى كرم: أحيت حفلاً ليلة رأس السنة في فندق “الريتز كارلتون” في دبي برعاية روتانا وبحضور كثيف لمحبيها، وتألقت شمس الأغنية العربية على المسرح بفستان أبيض مرصع بالكامل بالأحجار الملونة والفضية برسمات هندسية مختلفة على طول الفستان.

مروى: أحيت حفلاً بفندق “هيلتون رمسيس” قدمت عدد من أغانيها وأطلت بفستان وردى قصير جداً من الأمام ومكشوف الصدر انتقده الكثيرين بسبب جرأته ووصفوه بالمثير، كما قدمت مروى وصلة من الرقص أثناء غنائها، وظهرت مروى في الفاصل الثاني من الحفل بفستان أسود واستمرت في تقديم أغنياتها وسط تفاعل كبير من الجمهور.

كلوديا حنا: احتفلت كلوديا بحفل ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة، وسط حضور كبير من الجمهور وعدد من الفنانين الذين حضروا الحفل، وارتدت فستان أحمر قصير جداً ومكشوف الصدر تميز بالإثارة.

جنات: ظهرت الفنانة المغربية جنات بلوك جديد ومختلف عن إطلالتها المعتادة حيث ارتدت فستان ذهبي طويل شفاف عند الذراعين ويكشف جزء من الظهر، ولم تلقى إطلالتها استحسان الكثيرين، وذلك خلال إحيائها حفل رأس السنة، الأربعاء الماضى بفندق «سميراميس» بالقاهرة.

أمال ماهر: أحيت الفنانة آمال ماهر حفل استقبال رأس السنة في فندق كونراد بالقاهرة بحضور كثيف لمحبيها، وأطلت على المسرح بإطلالة بسيطة وأنيقة حيث ارتدت فستان وردي طويل من توقيع المصمم العالمي إيلي صعب.

سيرين عبدالنور: استقبلت سيرين عبدالنور العام الجديد 2015 مع زوجها وأقرب أصدقائها في سهرة خاصة، وارتدت فستان طويل ضيق من اللونين الأبيض والأسود مكشوف الصدر، وارتدت حزام أحمر به فيونكة أنيقة.

بوسى: أحيت المطربة الشعبية بوسى أولى فقرات حفل رأس السنة داخل فندق “إنتركونتننتال سميراميس”، بحضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الجنسيات العربية، وأطلت بوسى على جمهورها بفستان أسود قصير ويكشف أجزاء بسيطة من الصدر والبطن.

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