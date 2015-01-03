«بوكو حرام» تختطف 40 شاباً شمال شرقي نيجيريا

اختطف مسلحو حركة «بوكو حرام» الإسلامية المتطرفة 40 شخصاً على الأقل، عقب هجوم نفذوه على قرية، في ولاية «بورنو» شمال شرقي نيجيريا.

وقال أحد شهود العيان، الذين فروا من قرية «مالاري» التابعة لولاية «بورنو»، إن مسلحي «بوكو حرام، اختطفوا، الأربعاء، 40 شاباً على الأقل، بينهم ابنه البالغ 24 عاماً.

وأضاف أن المسلحين تعمدوا اختطاف الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاماً، وأن السلطات المحلية باشرت تحقيقاتها، لمعرفة الجهة التي نقل إليها الشباب المختطفون.

وكانت جماعة «بوكو حرام»، المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، اختطفت العام الماضي،؛ أكثر من 200 فتاة، إلا أن الجهود التي تبذلها السلطات المحلية لم تفلح حتى الآن فى الكشف عن مكان وجود المختطفات أو إنقاذهن.