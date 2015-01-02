وكيل الصحة بالشرقية يكتشف مخالفات بمستشفى الإبراهيمية ويحيل مديرها للتحقيق

رصدت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور عصام عبدالله، عامر وكيل وزارة الصحة ، مخالفات بمستشفى الإبراهيمية المركزى، وقرر إحالة الدكتور مصطفى محمد متولى مدير المستشفى ومسئولي الكلى الصناعى، والعمليات، ومعاون المستشفى، والمسئول عن المشتريات، للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

ورصد وكيل وزارة الصحة، عدة مخالفات منها عدم توافر بعض الأدوية اللازمة لمرضي الغسيل الكلوي رغم الإلحاح عليها من قبل صيدلي أول المستشفي، وعدم وجود صيانة لأعمال الكهرباء ببعض الأقسام وسوء حالتها .

وكذلك بعض أعمال السباكة، وجود ترابيزات عمليات بها صدأ رغم شرائها منذ 3 شهور فقط، وجود غرفة بها كهنة مخزنة بالعمليات لم يتم إتخاذ أي إجراء حيالها منذ فترة رغم التنبيه عليهم.

كما رصد وكيل وزارة الصحة، وضع عمال المستشفى القمامة في أكياس حمراء بدلًا من السوداء مما يؤدي هذا الإهمال إلي إهدار المال العام حيث إن الأكياس الحمراء مخصصة للنفايات الخطرة فقط والتي يتم بيعها للتخلص الأمن منها، وعدم نظافة بعض الأماكن بالمستشفي ووجود بعض الدرجات البخارية داخل المستشفى، وجود أبواب مطلة علي خارج المستشفى مغلقة بسلك وبدون أمن مما يعرض المستشفي للسرقة.