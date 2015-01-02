تفكيك قنبلة وضعها إرهابيون أمام بنك التنمية بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بمحافظة الفيوم من تفكيك قنبلة بدائية الصنع وضعها مجهولون بجوار سور بنك الإئتمان والتنمية الزراعي بمدينة ابشواي، بعد أن تم تفجيرها بمدفع المياه.

تلقى اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالفيوم، بإبلاغه بالعثور على جسم غريب، بجوار سور بنك التنمية والإئتمان الزراعي، بمدينة أبشواي.

وتوجه خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، إلى المكان، وتم فرض كردون أمني حوله، ونقل الجسم الغريب الذي تبين أنه قنبلة بدائية الصنع، عن السور، حيث تم تفجيرها بمدفع المياه، إلا أنها أحدثت صوتًا عاليًا، أدى إلى تحطم زجاج نوافذ البنك.