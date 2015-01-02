أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تفكيك قنبلة وضعها إرهابيون أمام بنك التنمية بالفيوم

Google+ Print
تفكيك قنبلة وضعها إرهابيون أمام بنك التنمية بالفيوم تفكيك قنبلة وضعها إرهابيون أمام بنك التنمية بالفيوم

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بمحافظة الفيوم من تفكيك قنبلة بدائية الصنع وضعها مجهولون بجوار سور بنك الإئتمان والتنمية الزراعي بمدينة ابشواي، بعد أن تم تفجيرها بمدفع المياه.

تلقى اللواء الشافعي حسن مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالفيوم، بإبلاغه بالعثور على جسم غريب، بجوار سور بنك التنمية والإئتمان الزراعي، بمدينة أبشواي.

وتوجه خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، إلى المكان، وتم فرض كردون أمني حوله، ونقل الجسم الغريب الذي تبين أنه قنبلة بدائية الصنع، عن السور، حيث تم تفجيرها بمدفع المياه، إلا أنها أحدثت صوتًا عاليًا، أدى إلى تحطم زجاج نوافذ البنك.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا