مقتل شخص وإنقاذ 19 جراء غرق سفينة شحن في الفلبين

غرقت سفينة شحن جراء تلاطم الأمواج في الفلبين، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها، الجمعة. وتم إنقاذ 19 اخرين من طاقم السفينة «إم في سي ميرشانت» وتم نقلهم لبلدة لوبو في إقليم باتانجاس.

وكانت السفينة متجهة إلى إقليم أنتيك في وسط البلاد، وعلى متنها 20 ألف عبوة أسمنت، عندما ضربتها أمواج ضخمة، الخميس، مما أسفر عن غرقها، حسب تقرير لخفر السواحل.

وقال خفر السواحل إن القتيل الوحيد، وهو كبير مهندسين، لقي حتفه على ما يبدو بسبب ارتطام رأسه أثناء القفز من السفينة، وكان مكتب الطقس حذر من ارتفاع الأمواج في الأرخبيل بسبب رياح عاتية قادمة من الشمال الشرقي.

وضربت عاصفة مدارية الفلبين، الأسبوع الماضي، وكانت مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 59 شخصا ونزوح أكثر من 80 ألفا.