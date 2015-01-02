قيادات شرطة دبي: تحية إجلال للقوات المسلحة

قدمت قيادات شرطة دبي تحية إجلال وتقدير للقوات المسلحة بمناسبة مبادرة «شكراً حماة الوطن» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحُكم في إمارة دبي، ودعوة سموه إلى توجيه الشكر والعرفان لحماة الوطن.

وأكد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي أن مبادرة «شكراً حماة الوطن» مبادرة وطنية عظيمة صادرة من قائد مُلهم، وتعودنا كل عام أن يكون عيد جلوس سموه هدية تقدم لفئة من الفئات التي تستحق التكريم والشكر.

وقال اللواء المنصوري إن المبادرة تعكس مدى تقدير القيادة والشعب للدور العظيم الذي تقوم به قواتنا المسلحة من حماية أمن هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته المتلاحقة كافة، وإن سيدي صاحب السمو دائماً السبّاق في تكريم مختلف فئات المجتمع وإشعارهم بأهميتهم، ونحن بدورنا نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما وصلت إليه قواتنا المسلحة من مكانة متقدمة بين جيوش العالم، وذلك بفضل العطاء المستمر والجهود المتواصلة لكل رجال القوات المسلحة ضباطاً وأفراداً، والذين لا يتوانون عن التضحية بأرواحهم في خدمة والدفاع عن هذا الوطن.

وأضاف اللواء المنصوري أن الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتوجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أيد أمينة، وأنها من أسعد شعوب العالم بسبب حب القادة لوطنهم وخدمتهم لشعوبهم.

محبة عميقة

ومن جانبه، قال اللواء المستشار مهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات: «إن قيادتنا الرشيدة تحرص في جميع المناسبات على تقديم عمق محبتها ورعايتها لأبنائها، فقد عودنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منذ توليه الحكم على إطلاق مبادراته الخلاقة التي تعكس اللحمة الوطنية بين شعب دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادته».

ولفت اللواء الزفين إلى أن إطلاق حملة «شكراً حماة الوطن» جاء انطلاقاً من إيمان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأهمية وتشجيع الإنسان على الإبداع في الميادين كافة، وإشاعة روح التوهج في العمل، فأطلق سموه هذه البادرة المميزة، مشيراً إلى أن هذا التقدم غير المسبوق لرجال القوات المسلحة وحماة الوطن لم يكن ليتحقق بهذه الكيفية وهذا النجاح لولا أن قيض الله لهذه الدولة قيادة حكيمة وفرت لهذه القوات كل أسباب التطور من خلال توفير الإمكانات المادية كافة حتى أصبحت قوة عزيزة الجانب متماثلة ومسلحة بالإيمان وحريصة على بذل الأرواح فداء للوطن وذوداً عن مدخراته وتحقيقاً للأمن والأمان والاستقرار على ثرى أرضه.

قائد استثنائي

وثمن اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوجيه الشكر إلى «حماة الوطن» قواتنا المسلحة في الاحتفال بعيد جلوس سموه، مؤكداً أن صاحب السمو قائد استثنائي محنك، وقائد مبدع مبتكر بجدارة وبمعايير عالمية في تحليل أفكار القادة والمبدعين في العالم.

وقال اللواء العبيدلي إن سموه يطبق كل يوم معايير الجودة والتميز المطلوبة في القائد المبدع، وبطريقة تذهل وتبهر العالم، وإن مبادرة تقديم الشكر للقوات المسلحة ما هي إلا تعليم للمسؤولين بأن تقديم الحوافز والشكر والعرفان للفئات المختلفة لمن يقدمون الخدمة هي صفة من صفات التحفيز لمن يخدمون الدولة بكل جهد واقتدار واكد اللواء العبيدلي أن بادرة (شكراً حماة الوطن) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي امتداد لجهود سموه الدؤوبة لتحقيق مستقبل أفضل للعنصر البشري.