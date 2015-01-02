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سعود بن صقر يتقبل التعازي في وفاة خالد القاسمي

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سعود بن صقر يتقبل التعازي في وفاة خالد القاسمي سعود بن صقر يتقبل التعازي في وفاة خالد القاسمي

تقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عصر أمس واجب العزاء في منزل الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي بمنطقة الخران في رأس الخيمة من جموع المعزين من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في وفاة المغفور له الشيخ خالد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس دائرة الجمارك والمواني برأس الخيمة السابق.

فقد تقبل سموه التعازي من كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ محمد بن سلطان بن خليفه بن زايد آل نهيان والشيخ عصام بن صقر بن حميد القاسمي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقه وعدد من المسئولين والمواطنين.

وأعرب الجميع عن صادق مواساتهم وتعازيهم سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشيخ حمد بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن راشد القاسمي والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ عمر بن صقر بن محمد القاسمي والشيخ احمد بن صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الجمارك والمواني رئيس المنطقة الحرة والشيخ عبدالملك بن كايد بن محمد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ احمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والشيخ حميد بن عبدالله بن محمد القاسمي والشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ فاهم بن عبدالله بن محمد القاسمي والدكتور الشيخ سلطان بن كايد بن محمد القاسمي والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي.

والشيخ سعيد بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ سلطان بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ احمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ عبدالله بن محمد بن صقر القاسمي نائب رئيس دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين بالديوان الأميري والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي إلى جانب عدد من الشيوخ.

صلاة الجنازة

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، قد أدى عصر أمس، صلاة الجنازة على جثمان فقيد القواسم المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن حميد بن محمد القاسمي الذي وافته المنية أمس.

كما أدى الصلاة - في جامع الشيخ زايد بمدينة رأس الخيمة - الشيخ حمد بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن راشد القاسمي والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ عمر بن صقر بن محمد القاسمي والشيخ احمد بن صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ رئيس المنطقة الحرة والشيخ عبدالملك بن كايد بن محمد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ احمد بن حميد بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت الأبيض والشيخ حميد بن عبدالله بن محمد القاسمي والشيخ عمر بن عبدالله بن محمد القاسمي والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ فاهم بن عبدالله بن محمد القاسمي والدكتور الشيخ سلطان بن كايد بن محمد القاسمي والشيخ سلطان بن سالم بن محمد القاسمي والشيخ سلطان بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه .

والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ احمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ عبدالله بن محمد بن صقر القاسمي نائب رئيس دائرة الجمارك والموانئ برأس الخيمة والشيخ سالم بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي مدير شؤون المواطنين بالديوان الأميري والشيخ فيصل بن سعود بن خالد القاسمي والشيخ محمد بن سعود بن خالد القاسمي إلى جانب عدد من شيوخ القواسم.

كما أدى الصلاة عدد من شيوخ القبائل واعيان ووجهاء البلاد وكبار الشخصيات والمسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية المقيمة.

وقد شيع جثمان المغفور له إلى مثواه الأخير في مقبرة القواسم في منطقة العريبي برأس الخيمة .. وتقدم المشيعون بالعزاء إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وإلى شيوخ القواسم بهذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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