انخفاض وفيات السرطان بنسبة 22% فى الولايات المتحدة منذ عام 1991

أكدت دراسة أجرتها جمعية السرطان الأمريكية أنه بفضل تراجع معدلات التدخين والكشف المبكر أمكن تجنب حدوث المزيد من إصابات السرطان ليتم تجنب أكثر من 1 5 مليون حالة وفاة بين الأمريكيين تأثرا بمرض السرطان منذ عام 1991 .

وتشير البيانات إلى انخفاض المعدل العام للوفيات الناجمة عن السرطان من حوالى 215 لكل 100 الف شخص فى عام 1991 إلى حوالى 169 لكل 100 الف شخص فى عام 2011 .

وأوضحت الباحثة ريبيكا سيجل أن المزيد من الانخفاض فى معدلات السرطان يمكن أن يعجل بتطبيق القائمة المعروفة لمكافحة السرطان فى جميع شرائح السكان, مع التركيز على تلك الموجودة فى أدنى القوس الإجتماعى والإقتصادى والسكان المحرومين الآخرين.

وقام الباحثون بجمع بيانات من المعهد الوطنى للسرطان ومركز الوقاية ومكافحة الامراض بالتعاون منع المركز الوطنى للإحصاءات الصحية فخلال السنوات الأخيرة مع البيانات المتوفرة من العام 2007 وحتى عام 2011 انخفضت حالات الإصابة بالسرطان بنسبة1 8 بين الرجال لتظل ثابتة بين النساء.

وخلال تلك السنوات انخفضت الوفيات الناجمة عن السرطان أيضا بنسبة 1 8 بين الرجال ونحو 1 4 بين النساء.