محافظ الجيزة: رصد 50 مليون جنيه لرفع كفاءة الشوارع أثناء تنفيذ مترو الأنفاق

بدأ الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة ، العام الجديد بجولة ميدانية اليوم الخميس بميدان الكيت كات بالجيزة تفقد خلالها أعمال تحويلات المرافق ( مياه ، كهرباء ، صرف صحي ، تليفونات ، غاز ) الخاصة بالخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأعلن المحافظ في تصريحات له عقب الجولة ، عن تخصيص 50 مليون جنيه لرفع كفاءة العديد من المحاور والشوارع وتوسعتها لاستخدامها كبدائل مرورية أثناء تنفيذ خطى مترو الأنفاق الثالث والرابع والماران داخل زمام المحافظة.

وأكد عبد الرحمن وجود خطة بديلة تم وضعها بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهيئة مترو الأنفاق لضمان عدم تأثر حركة مرور السيارات بأعمال الحفر الخاصة للمترو ، لافتا أنه لن يتم غلق أي شارع بالكامل ولكن سوف يتم غلق الأجزاء فقط التى يجرى العمل بها والتى تتم على مراحل وحتى لا تتأثر مصالح المواطنين وحرية الحركة.

ولفت عبد الرحمن خلال الجولة التى رافقه فيها اللواء علاء الهراس نائب المحافظ ومنير أنور رئيس حي شمال إلى أن أعمال تحويل المرافق تم إسنادها إلى شركات وطنية متخصصة ويتم عقد اجتماعات تنسيقية مستمرة مع المسئولين بهيئة مترو الأنفاق والشركات المنفذة لمراجعة احتياطات الأمان والسلامة خلال أعمال الحفر وأن هناك إشرافا كاملا من الأجهزة المحلية لضمان سلامة الممتلكات والمارة.

وأوضح المحافظ أن الخط الثالث يصل الجيزة ثم يتفرع إلى فرعين الأولي تمر بشارع السودان ثم إمبابة والبوهي والقومية العربية والدائري حتى محور روض الفرج ، والثاني يمر بالتوفيقية ووداي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وجامعة القاهرة ليلتقي مع الخط الثاني ، أما الخط الرابع فيمر عبر ميدان الجيزة ثم شارع الهرم بالكامل حتى المتحف المصري الكبير وحدائق الأهرام .

وأكد محافظ الجيزة ، أن أعمال تحويل المرافق ستنتهي منتصف العام الحالي تمهيدا لبدء أعمال الحفر لتنفيذ خط المترو .

أ ش أ