العدالة الإنتقالية: تأجيل موعد تسليم مستحقات مصابي الثورة حتى انتهاء فترة الأعياد

أوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، عن تأجيل الموعد المقرر لتسليم عدد من الوظائف لمصابي الثورة والدعم المادي المقرر لهم والذي لم يصرف حتى الآن، وكذلك لعدد من الشهداء الذين وافق مجلس الإدارة على ضمهم للمجلس القومي لأسر الشهداء في جلسته السابقة، لموعد لاحق، سيتم تحديده بعد انتهاء فترة الأعياد.

وأكد الهنيدي، أن الوزارة تنسق مع المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، لمنح بعض المزايا التي قررها مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مثل منحهم قروض لإقامة عدد من المشروعات، وكذا تسليم الوحدات السكنية للمستحقين، وفقاً لشروط وزارة الإسكان، مع سرعة الإنتهاء من دراسة مطلب رفع المعاشات المنخفضة، ومطلب صرف المعاش للمصابين بأثر رجعي من تاريخ الإصابة، فور انتهاء وزارتي التضامن والمالية من هذه الدراسة، بعد بحث عدد الحالات.

وأضاف الهنيدي إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الملفات الخاصة بالشهداء والمصابين التي لم تصرف أى مستحقات لها منذ الثورة وحتى الآن في وقت وجيز.