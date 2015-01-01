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كيك الإكلير السهل

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كيك الإكلير السهل كيك الإكلير السهل

الأربعاء 31-12-2014 14:51

تقدم إليك "سيدتي.نت" وصفة كيك الإكلير السهل، وصفة مميزة وشهية تناسب أحلى الجلسات 

 

المقادير

1 كوب ماء

أصبع زبدة 100غم

1 كوب طحين

1 ملعقة صغيرة سكر

4 بيضات        

1/2 ملعقة صغيرة فانيلا

للحشوة

عبوة بودنيج جاهزة بطعم الفانيلا

2 كوب حليب

1/2 كوب كريمة مخفوقة

للوجه:

1/2 كوب كريمة مخفوقة

صلصة شوكولاتة

 

طريقة التحضير:

1. ضعي الماء والزبدة في قدر على نار متوسطة واتركيهم لدرجة الغليان ثم أزيلي القدر عن النار وأضيفي الطحين والسكر واخفقي جيدا

2. أضيفي البيض للخليط (بيضة تلو الأخرى) مع الخفق ثم أضيفي الفانيلا

3. ضعي الخليط في صينية مربعة واخبزيه لمدة 25 دقيقة في فرن محمى مسبقا واتركيه يبرد تماما

4. اخلطي مزيج البودينغ الجاهز مع الحليب معا ثم أضيفي الكريمة المخفوقة ووزعي الخليط فوق الكيك المخبوز و المبرد

5. زيني الوجه بالكريمة المخفوقة وصلصة الشوكولاتة

ملاحظة: يمكنك عملها في كاسات منفصلة بدل القالب لطريقة تقديم مميزة

 

 

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