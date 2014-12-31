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عرض الجزء الثاني للمسلسل التركى”ليث ونورا” الاحد المقبل

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عرض الجزء الثاني للمسلسل التركى”ليث ونورا” الاحد المقبل عرض الجزء الثاني للمسلسل التركى”ليث ونورا” الاحد المقبل

يبدا يوم الاحد المقبل 4يناير عرض الموسم الثاني من الدراما التركية المدبلجة “ليث ونورا” ،وذلك فى الثامنة مسائا على MBC .

ويتعرض الجزء الجديد لمعاناة ليث” (كيفانش تاتليتوغ) و “نورا” (فرح زينب عبد الله) بعدنجاته من حكم الإعدام،وخروجة من السجن ، وما يعقب ذلك مشاكل كثيرة ،وأهمها أن “بيدرو” العدو اللدود الذي أعلن الحرب عليه منذ من، سطا على كل ما يملكه، ونجح في استمالة حبيبته، التي ظنت أن موت “ليث” بات محتماً. في الوقت نفسه، تعيش “نورا” صراعاً نفسياً حقيقياً، بين خوفها من التخلي عن “بيدرو”، الذي يكفل لها الأمان والاستقرار، وخشيتها من خسارة “ليث” إلى الأبد، وتتنازعها مشاعر متناقضة حياله، خصوصاً أنها لم تتمكن بعد من مسامحته على خيانته لها. ويحاول “ليث” أن يثبت لحبيبته أنه جدير باستعادة قلبها، ويفعل المستحيل كي يستعيد ثقتها به وحبها له.

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