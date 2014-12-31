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المرصد السوري يعلن مقتل 30 من قوات الأسد بحلب القديمة

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بأن عناصر المعارضة المسلحة فجرت نفقًا يقع أسفل مبان تتمركز فيها القوات الحكومية في حلب القديمة ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 عنصرًا من القوات الحكومية والميليشات الموالية لها.

ونقلت «سكاي نيوز» عن المرصد قوله إن انفجارًا وقع في المدينة القديمة تبين أنه ناجم عن قيام مسلحي الجبهة الشامية بتفجير نفق أسفل مقار القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها في منطقة دار المحكمة الشرعية بحي السبع بحرات في حلب القديمة.

وأشار المرصد السوري إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحي الجبهة الشامية من طرف، والقوات الحكومية المدعمة بكتائب البعث من طرف آخر في المنطقة.

وتضم الجبهة الشامية التي تشكلت قبل أقل من أسبوع من فصائل إسلامية هي «جيش المجاهدين والجبهة الإسلامية وحركة نور الدين زنكي وجبهة الأصالة والتنمية».

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