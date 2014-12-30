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ضبط تاجرتى مخدرات بتهمة حيازة 7 كيلو بانجو و1700 قرص مخدر بأسوان‎

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ضبط تاجرتى مخدرات بتهمة حيازة 7 كيلو بانجو و1700 قرص مخدر بأسوان‎ ضبط تاجرتى مخدرات بتهمة حيازة 7 كيلو بانجو و1700 قرص مخدر بأسوان‎

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم أول أسوان من ضبط تاجرتى مخدرات وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وكانت معلومات وردت للعميد أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بأسوان تفيد بتكوين كلاً من نجلاء.س.ح والشهيرة ب”دنيا” 45 سنة مسجلة خطر مخدرات وسبق ضبطها،وزوجة شقيقها منى.ص.م 23 سنة وسبق أتهامها فى العديد من القضايا ومقيمين ربع الخراب دائرة قسم أول تشكيلاً عصابياً لترويج المخدرات وعقب إجراء التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد أحمد خلف الله من ضبطهما.

وبحوزتهما 7 كيلو بانجو و1700 قرص مخدر مختلفة الأنواع ومبلغ مالى ،وبمواجهتهما أقرا حيازتهما للمواد المخدرة بقصد الأتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما،وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.

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