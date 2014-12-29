«داعش» يعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار شرقي العراق

أعلنت تنظيم «داعش»، الإثنين، عن إسقاطه طائرة إيرانية بدون طيار في محافظة ديالي، شرقي العراق، وذلك من خلال مقطع فيديو بثه التنظيم قال إنه للطائرة التي أسقطها.

ويظهر في مقطع الفيديو، الذي بثه التنظيم، على موقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات، طائرة يحيط به مسحلون، قبل أن يذكر التنظيم في الفيديو أنها من طراز «شاهين» مصنوعة في إيران.

ولم يذكر التنظيم كيفية إسقاط الطائرة، غير أن تصوير الفيديو كان في المساء، ما يرجح إسقاط الطائرة مساء الأحد، كما تحدثت تقارير محلية.

وأوضح التنظيم أن الطائرة مسيرة (بدون طيار) تابعة للحكومة الصفوية (الإيرانية)، كما أشار إلى أن لها عدة أجيال وهي، شاهين 92- 041A، وشاهين 108 041A، وشاهين 111- 041A، وشاهين 112- 041 A والأخير هو الجيل الاحدث والأكثر تطورا.

وبحسب الفيديو فإن الحد الأقصى لسرعة الطائرة يمكن أن تبلغها 200 كم في الساعة، والارتفاع الذي يمكن أن تبلغه هو 4500 م عن سطح الأرض.

كما يعرض مقطع الفيديو، صورا تبدو أن القوات العسكرية الإيرانية تعرض تلك الطائرة في عروض عسكرية في إيران.

ولم تؤكد إيران أو تنفي ما ذكره تنظيم «داعش حول إسقاط طائرة لها.