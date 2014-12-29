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بعد تفجير برج في المنوفية.. الكهرباء تناشد المواطنين التعاون مع الأمن

  • مصر
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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الاثنين، إنها تمكنت من تأمين التغذية الكهربائية للمناطق التي يغذيها البرج الذي تعرض للتفجير صباحا بمركز قويسنا بالمنوفية.

وجددت الوزارة مناشدتها للمواطنين بالتعاون وسرعة الإبلاغ عن أية معلومات تفيد جهات التحقيق أو تمنع أية أعمال تخريبية قد تحدث مستقبلا، مؤكدة على الاستمرار في القيام بدوره لتأمين التغذية الكهربائية رغم ما يتحمله من أعباء إضافية جراء هذه الأعمال.

وكان برج الشد رقم 38 الحامل للدائرتين 1 و2 لخط كفور الرمل الجديدة جهد 66 كيلوفولت تعرض لأعمال تخريبية أدت إلى سقوطه، ويقع البرج داخل الزراعات وحولة منطقة سكنية وفى مواجهة بوابة محطة محولات قويسنا جهدد 66/11 كيلوفولت.

وقد انتقلت قوات الحماية المدنية وشرطة الكهرباء للموقع فورا وتتولى الجهات الأمنية التحقيق لسرعة إلقاء القبض على المخربين.

وقال المهندس أحمد الحنفى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أنه جارى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على الآثار السلبية التي قد تحدث جراء هذا العمل التخريبى، هذا وقد تم توجية فرق الصيانه لاتمام اجراءات الاصلاح الذي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 1.1 مليون جنية .

ويتعرض قطاع الكهرباء منذ فترة إلى العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج الكهرباء والدوائر الكهربية كذلك الأكشاك المنتشرة بجميع ربوع .

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