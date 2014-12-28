«الناتو» يحتفل بانسحابه من أفغانستان

ينظم حلف شمال الأطلسي (الناتو) احتفالا وداعيا، الأحد، في كابول بمناسبة انتهاء عملياته العسكرية التي استمرت 13 عاما في أفغانستان التي ما زالت تشهد حركة تمرد عنيفة.

ولم يعلن الحلف عن تفاصيل هذا الاحتفال إلا في اللحظة الأخيرة، الأحد، بسبب خطر وقوع هجمات من قبل حركة طالبان التي استهدفت العاصمة الأفغانية عدة مرات في السنوات الأخيرة.

واعتبارا من الأول من يناير، ستحل بعثة «الدعم الثابت» لمساعدة وتأهيل الجيش الأفغاني، محل القوة الدولية للمساعدة على إحلال الأمن (إيساف) التي خسرت 3485 عسكريا منذ 2001.

وسيبقى 12 ألفا و500 جندي أجنبي في أفغانستان لمساعدة القوات الأمنية الأفغانية، التي تضم 350 ألف رجل باتوا يتولون بمفردهم الأمن في مواجهة الحركة الأصولية التي حكمت البلاد من 1996 إلى 2001.